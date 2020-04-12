حريق ضخم بأكبر السفن البحرية في الصين

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن الخبير العسكري الصيني يوري ليامين، أعلن أن حريق ضخم اندلع في سفينة إنزال من مشروع 075، قيد الإنشاء، وتم إطلاقها إلى الماء في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقال الخبير العسكري الصيني، عبر منشور له على فيسبوك، إن الحادث وقع في حوض بناء السفن خودونغ تشونغهوا في شنغهاي. ويبدو أن الحريق بدأ في منطقة غرفة المرسى.

وأشار الخبير الصيني، إلى أن رجال الإطفاء استطاعوا إخماد هذا الحريق الكبير إلى حد ما. لكن من المرجح أن يؤخر الحادث تسليم السفينة إلى الأسطول، المقرر، بحسب بعض المصادر، في هذا العام.

والجدير بالذكر أن السفن من هذا النوع هي واحدة من أكبر السفن في البحرية الصينية. أكبر منها فقط حاملات الطائرات من مشروع 001/002 وسفن الإمداد من مشروع 901، وتصل سعتها إلى 40000 طن. الطول - حتى 250 متر، العرض - 30 متر. إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 30 مروحية. حاليا، يوجد ثلاث سفن قيد الإنشاء. تشمل السلسلة بأكملها ست سفن على الأقل.