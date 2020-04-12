تطورات جديدة بشأن مستقبل هاري كين مع توتنهام

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شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في مستقبل اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريقه توتنهام هوتسبير وذلك بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، إن دانيل ليفي سوف يوافق على رحيل المهاجم الانجليزي هاري كين من الفريق بمبلغ قياسي يبلغ 200 مليون باوند.



حيث يسيطر الخوف على مسئولي توتنهام هوتسبير من الأضرار المالية على الفريق، بسبب انهم لازالوا يدفعون لملعبهم الجديد.



يذكر أن النشاط الرياضي في انجلترا متوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وأعلنت رابطة البريميرليج عن عدم عودة البطولة خلال شهر مايو القادم.