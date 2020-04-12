Advertisements

تطورات جديدة بشأن مستقبل هاري كين مع توتنهام

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:48 ص
كين
كين
أحمد عصام
شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في مستقبل اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريقه توتنهام هوتسبير وذلك بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، إن دانيل ليفي سوف يوافق على رحيل المهاجم الانجليزي هاري كين من الفريق بمبلغ قياسي يبلغ 200 مليون باوند.

حيث يسيطر الخوف على مسئولي توتنهام هوتسبير من الأضرار المالية على الفريق، بسبب انهم لازالوا يدفعون لملعبهم الجديد.

يذكر أن النشاط الرياضي في انجلترا متوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وأعلنت رابطة البريميرليج عن عدم عودة البطولة خلال شهر مايو القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاري كين توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

تعليق قوي من إعلامي على قرار النيابة الكويتية بشأن إساءة "البغيلي" لمصر

منذ أقل من ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 8 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

توتنهام يجهز 35 مليون باوند للتعاقد مع دوكوري

برشلونة يجهز 200 مليون إسترليني للتعاقد مع هاري كين في الصيف

توتنهام يفقد هاري كين في 9 مباريات مصيرية (تعرف عليها)

نجم الدوري الإنجليزي يهدد محمد صلاح من جديد

توتنهام يحسم مستقبل ألدرفيلد

برشلونة يرصد صفقة من العيار الثقيل.. و282 مليون يورو لإتمامها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

07:47 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

11:37 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي