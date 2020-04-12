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بيراميدز يحدد السعر النهائي لأحمد أيمن منصور

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

حدد نادي بيراميدز القيمة المالية للاعبه الشاب أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، للموافقة على رحيله خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويحظي أحمد أيمن منصور بإهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، واللذان يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط الدفاع في صفوفهما بالموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وسيكون إضافة قوية لأي فريق يتعاقد معه.


واشترط نادي بيراميدز الحصول على 2 مليون دولار ونصف أي ما يعادل 40 مليون جنيه، للموافقة على رحيل أحمد أيمن منصور خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.


وجاء ترحيب إدارة بيراميدز ببيع أحمد أيمن منصور الصيف المقبل، للإستفادة من المقابل المالي للصفقة في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية والمميزة للمنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.


ويتوقف النشاط الكروي حاليًا في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا 

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