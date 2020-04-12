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ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:45 ص
ترامب
ترامب
وكالات

نقلت قناة فوكس نيوز، اليوم الأحد، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعلن عن وجود "كارثة كبرى" تضرب في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.

 

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه معلنا سيواصل التعاون مع حكام الولايات للمحافظة على صحة المواطنين.

 

وكتب جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "للمرة الأولى في التاريخ، أعلن الرئيس وجود نظام كارثة كبير في جميع الولايات الخمسين في آن واحد".

 

ويذكر أن الولايات المتحدة تجاوزت إيطاليا، في عدد الوفيات، يوم السبت، لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز".

 

وأعلن ترامب، أنه يدرس قرار توقيت العودة إلى الأوضاع الطبيعية على الرغم من تسجيل البلد أكثر من نصف مليون إصابة.

 

وكانت الولايات المتحدة، قد شهدت أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا خلال الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، حذر خبراء الصحة العامة من أن عدد وفيات المرض قد يصل إلى 200 ألف في الولايات المتحدة خلال الصيف إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، والتي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها فقط.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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