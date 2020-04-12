لاعب الريال يقترب من الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد أصبح قريبًا من مغادرة النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد رودريجيز مع ريال مدريد في 2021 وتبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو، علماً أنه لعب هذا الموسم 680 دقيقة وسجل هدف وصنع هدفين فقط.





وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية وكيل جيمس رودريجيز يجري مفاوضات مع بعض الأندية الإيطالية والإنجليزية، من أجل الحصول على عرض مناسب للنجم الكولومبي للرحيل عن صفوف الفريق الملكي.





أما بخصوص الويلزي جاريث بيل أكدت الصحيفة الإسبانية أنه يسعي للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، مؤكدة أنه سعيد وأسرته في مدريد ولا يرغب في الرحيل.





وأوضحت الصحيفة أن النجم الويلزي لا يرحب بتخفيض راتبه مع ريال مدريد ولكنه لا يفكر في مغادرة النادي.