عمر جابر يرفض اللعب لـ الأهلي



كشف عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ومنتخب مصر، عن رفضه اللعب فى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وإقترب عمر جابر من العودة لصفوف نادي الزمالك من أجل تدعيم الفريق خلال الميركاتو القادم خاصة وأن الأبيض يسعي لتدعيم الجبهة اليمني خلال الموسم القادم.





ويُعد عمر جابر أحد أبرز لاعبي الزمالك السابقين والذى ارتدي شارة قيادة الفريق ويلعب منذ موسمين مع بيراميدز ويُقدم مستويات مميزة مما جعله هدف القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.