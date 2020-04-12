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بديل أحمد فتحي.. رينيه فايلر يفاضل بين هذا الثنائي

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد خلال الفترة الماضية للقلعة الحمراء، مما جعل الجهاز الفنى للفريق يسعي لإيجاد بديل له.



ويُفاضل رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي كريم يحيي لاعب الفريق والمُعار لصفوف سموحة أو باسم علي المُعار لصفوف الجونة، لإختيار أحدهما لتعويض رحيل فتحي ويكون مع محمد هانى ظهير الفريق.



وتُعد فرص كريم يحيي هي الأقوي أمام باسم علي خاصة، ان عامل السن هام بالنسبة لرينيه فايلر عن باسم علي الذى تحصل على الع٠يد من الغرص مع الأهلي فى وقت سابق، وأيضًا بسبب سنه.

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