نجم صن داونز يدخل فى حسابات الأهلي لتعويض رجيل رمضان صبحي

دخل نجم صن داونز الجنوب إفريقي فى دائرة المرشحين لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المحتمل بنهاية الموسم الجاري والعودة مرة أحري لصفوف فريقه هيدرسفيلد تاون الإن جليزي والمُعار منه للقلعة الحمراء.







ونجم صن داونز هو اللاعب الأوروجويانى جاستون سيرينو المتألق مع الفريق الجنوب إفريقي والذى ظهر بشكل طيب أمام النادي الأهلي فى مباراتي دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.