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نجم صن داونز يدخل فى حسابات الأهلي لتعويض رجيل رمضان صبحي
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:48 ص
محمد جمال
دخل نجم صن داونز الجنوب إفريقي فى دائرة المرشحين لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المحتمل بنهاية الموسم الجاري والعودة مرة أحري لصفوف فريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمُعار منه للقلعة الحمراء.
ونجم صن داونز هو اللاعب الأوروجويانى جاستون سيرينو المتألق مع الفريق الجنوب إفريقي والذى ظهر بشكل طيب أمام النادي الأهلي فى مباراتي دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.
ويُفاضل الأهلي بين سيرينو وبين طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والذى دخل حسابات الأهلي أيضًا لتعويض رمضان صبحي ولن يقل سعر أي من الثنائي عن 2 مليون دولار فى حال التعاقد مع إحداهما.