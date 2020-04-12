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فرج عامر يعلن دخول الأهلي في مفاوضات لضم حسام حسن

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن دخول فريق الأهلي في مفاوضات مع الفريق السكندري لضم مهاجمه حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

وتحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة في تصريحات صحفية عن مفاوضات الأهلي مع حسام حسن: "حسام حسن مهاجم سموحة تلقى عرضين للرحيل نهاية الموسم الجاري".


وأضاف رئيس سموحة: "العرض الأول من الأهلي والثاني من أحد الأندية القطرية، ولم نحدد مصير اللاعب إلا مع نهاية الموسم واتضاح الصورة بالنسبة للنشاط الكروي في مصر بسبب أزمة كورونا".


وأنهى عامر تصريحاته بأن مجلس إدارته سيقوم بتقدير حسام حسن ماليا بما يتناسب مع إماكناته الفنية، مشيراً إلى أن ليس له علاقة بانتماء اللاعب وحبه للنادي الأحمر كما صرح من قبل.

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