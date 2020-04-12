سعر الدولار اليوم الأحد 12-4-2020 مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك





شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-4-2020، مع توقعات بأن يشهد سعر الصرف الدولار استقرار حتى نهاية العام، وتشهد أسعار الدولار استقرار كبير منذ متصف شهر مارس الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-4-2020





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه.





توقعات ارتفاع الجنيه





كشفت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعتها بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.





وأضافت الشركة في تقريرها أنه بـاحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عن 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، وسبق وأن توقعت الشركة أن يصل سعر الدولار إلى 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.





أسعار الدولار العالمية

وواصلت أسعار الدولار التراجع عالميا، بعد أن تقلص الطلب على الملاذ الآمن بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا.







































