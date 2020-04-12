Advertisements

سعر الدولار اليوم الأحد 12-4-2020 مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:29 ص
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-4-2020، مع توقعات بأن يشهد سعر الصرف الدولار استقرار حتى نهاية العام، وتشهد أسعار الدولار استقرار كبير منذ متصف شهر مارس الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-4-2020

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه.

توقعات ارتفاع الجنيه

كشفت  شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعتها  بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة في تقريرها أنه بـاحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عن 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، وسبق وأن توقعت الشركة أن يصل سعر الدولار إلى 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.

أسعار الدولار العالمية
وواصلت أسعار الدولار التراجع عالميا،  بعد أن تقلص الطلب على الملاذ الآمن بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا.
 










أخبار تهمك

تعليق قوي من إعلامي على قرار النيابة الكويتية بشأن إساءة "البغيلي" لمصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 18 ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 16 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ ساعة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

07:47 ص

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

08:45 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

11:37 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي