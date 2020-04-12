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د.حماد عبدالله يكتب: حديث عن حديقة حيوان الجيزة !!

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:59 ص
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله

نداء إلي كل التجمعات الأهلية الوطنية ، نداء إلي الجامعات المصرية وخاصة كليات الزراعة والعلوم ، ومراكز البحوث الزراعية والحيوانية ، نداء إلي جهاز الإعلام المصري ، والفضائيات المصرية ، إلي السيد وزير الزراعة المصرى  هذه النداءات  أوجهها لكي يتحركوا لإنقاذ  قطعة من تاريخ مصر تقبع في مربع صغير يسمي سابقاً " حديقة حيوان الجيزة " وحالياً لا ترقى لإسم "حديقة فراخ " أو بمعني أدق ( عشة ) للفراخ بالجيزة يا أيها السادة نرجو  تكوين جمعية لأصدقاء حديقة الحيوان بالجيزة اليوم أصبحت شيء مهمل  يدعوا للأسف الشديد وقد كتبت في عمود في هذه المساحة من قبل تحت عنوان ( وزير حديقة الحيوان ) وتعرضت للمأساة التى تعيشها هذه الحديقة وكان مناسبة الكتابة هي المقابلة التليفزيونية التي كانت قد تمت فيما مضى بين وزير الزراعة الأسبق مع الإعلامي عمرو أديب ، في المتحف الزراعي بالدقي وهو أيضاً علامة من علامات النهضة في مصر وفي العصر الإسماعيلي المذدهر  بمنشأته السياحية والعلمية والمعمارية .

أعود لحديقة الحيوان التي تناثرت فيها مباني حقيرة أقل ما يوصف بها أنها عشوائيات مستقرة هانئة في أجمل قطعة أرض في مصر ، مباني مكعبة الشكل يطليها محارة وبياض عشوائي وكأننا في منطقة " الدويقة الشهيرة " كيف يتسني لمسئول عن هذه الحديقة أن يسمح ببناء هذا العوار بجانب تلك البنايات الجميلة التي تم إنشاؤها في القرن التاسع عشر علي يد الخديوي إسماعيل وأبنائة ، أدعوا المهتمين بزيارة بيت الأسود ورؤيته والنظر إلي الحزن الذي أصابه أصبح الأسد " قط" ضعيف مسكين لا يأكل لايتحرك ، أدعوكم لزيارة بيوت الكلاب والضباع -شييء من الخوف سوف يعتري الزائرين حيث لا بيوت ولا كلاب ولا ضباع ولكنها ( سلعوة ) غلبانه ( جربانة ) أدعوكم لزيارة بيت الزواحف – مكعبات زجاجية متسخة يرقد فيها عدد من ( الدود ) وليس  ثعباناً  على الإطلاق  أدعوكم لزيارة البحيرات الصناعية الصغيرة المكدسة بالقاذورات والطحالب ، وربما الأمراض لوجود الناموس المتوالد علي حوافها ، أدعوكم لزيارة بيت الفيل شيء قبيح شيء يدعوا للإشمئزاز ، والإستهتار والتسول الواضح من العاملين حول هذه الحيوانات ، لدرجة أنني أتحدي أن يكون الطعام المخصص للحيوانات قد وصل إليهم مرة ويذهب إلي حراسهم مرات ، لماذا لا يشكل وزير الزراعة جمعية لأصدقاء حديقة الحيوان  وأن يتولي متطوعون عودة الحياة تبرعاً لهذه الحديقة لقد عرضت الأمر علي أحد أصدقائى الشباب من رجال الأعمال !! وقد وافق ورحب بأن يكون هو المسئول لو كلف بذلك ماذا ينقصنا لكي نكون أكثر إحتراماً لما نملك من ثروات  !!

ينقصنا إتخاذ قرار بشأن ( أمر عام ) ولكننا كمسئولين لانرى ولانسمع ولكن نرغى ونزيد ونتكلم ، للأسف الشديد !! 

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