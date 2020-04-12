4 أندية تتصارع للتعاقد مع ميسي في الصيف

أشارت بعض التقارير الإسبانية في الأيام الماضية إلى اقتراب ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان قد صرح رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي بأن التعاقد مع ميسي يعد أمر مشروعا لاي نادي، خاصة وأن الأرجنتيني من افضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.





ووفقا لتقارير إيطالية حسب توتو سبورت، فإن هناك أربعة أندية تريد التعاقد مع ميسي بحال رحيله وهم (إنتر ميلان - باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي - نويلز أولد بويز الأرجنتيني).





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2022 القادم، ولكنه يملك بند في عقده يحق له الرحيل مجانا هذا الصيف.



