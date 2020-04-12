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ميلان يخطط لضم نجم يوفنتوس

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:29 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي

يسعى نادي أيه سي ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ ميلان عمل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على إجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس.

 

وأضاف "ميلان حاول التعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي، مقابل انتقال لوكاس باكيتا، لصفوف يوفنتوس".

 

وأشار الموقع إلى أنَّ "المفاوضات لم تكتمل لعدة أسباب أبرزها أنًّ إيفان جازيديس المدير التنفيذي للروسونيري، اعتبر 4.5 مليون يورو كراتب سنوي لبيرنارديسكي، مرتفع جدًا".

 

ولفت "الأمور تغيرت حاليًا، خاصة وأنَّ بيرنارديسكي يحب ميلان كثيرًا، ورغم كونه ليس أولوية للروسونيري، إلا أنه إذا وصلت إشارات مناسبة من تورينو من حيث التقييم فلا يمكن استبعاد قيام النادي بمحاولة جديدة لضمه".

 

وختم "فكرة إعادة الصفقة التبادلية، بات أمرًا مستبعدًا، خاصة وأنَّ يوفنتوس لم يعد مهتمًا بضم لوكاس باكيتا".

 

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