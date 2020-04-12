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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020 خلال التعاملات الصباحية

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:04 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

حققت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر حالة من الاستقرار، عقب ارتفاعات قوية شهدتها متأثرة بصعود السعر العالمي، في حين تستأنف محلات الذهب أعمالها عقب اغلاق استمر يومين بسب حظر التجوال.

وكانت أسعار الذهب المحلية في مصر صعدت بقيمة 10 جنيه للجرام خلال تعاملات أول الأمس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي.


أسعار الذهب المحلية اليوم الأحد  12-4-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21  732 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 830 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18  635 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 5855 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

أسعار الذهب العالمي 

ارتفع الذهب اليوم الخميس مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع وذلك بالتزامن مع اجتماع لكبار منتجي النفط  اليوم الخميس، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1654.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1691.70 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.10 دولار للأوقية.

 



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