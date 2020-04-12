Advertisements

ريال مدريد يفتح أبوابه لرحيل مارسيلو

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:28 ص
مارسيلو
مارسيلو
الفجر الرياضي

أصبح مصير مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني غامضًا بسبب تراجع مستواه في آخر موسمين، وفقدانه للمركز الأساسي لصالح فيرلاند ميندي هذا الموسم.

 

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يمنع مارسيلو من الرحيل في حال طلب اللاعب مغادرة النادي هذا الصيف.

 

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يعارض رحيل اللاعب صاحب الـ31 عاماً ولن يعقد مهمة اللاعب بالرحيل، ولكن النادي حريص جداً على إستمراره الموسم المقبل.

 

وأشارت الصحيفة الى أن ريال مدريد لا يرغب بالبحث عن لاعب بديل في حال رحيل مارسيلو، لذلك يفضّل النادي بقاء اللاعب الموسم المقبل، علماً أن عقده ينتهي في 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مارسيلو ريال مدريد اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 13 ساعة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. موقف الزمالك من إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة في انتظار "مارسيلو" داخل ريال مدريد

سولاري يطيح بثنائي ريال مدريد في الصيف

ريال مدريد يفتح مفاوضات رسمية لضم صفقة نارية

بعد اقتراب رحيله عن ريال مدريد.. هؤلاء أبرز بدلاء مارسيلو

مارسيلو يواجه جحيم بيريز في ريال مدريد

زيدان يوافق على ضم بديل مارسيلو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي