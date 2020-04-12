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بيراميدز يحرم الأهلي من بديل فتحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أكد مدير التعاقدات ببيراميدز، عمرو بسيوني، إن إدارة ناديه لاتفكر فى التفريط بالثنائي عمر جابر، ورجب بكار، خلال الفترة المقبلة، رغم التعاقد مع أحمد فتحي.

قال بسيوني في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "وجود أحمد فتحي في بيراميدز لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عمر جابر أو رجب بكار، خاصة أن فتحي يجيد اللعب فى عدة مراكز، وهو مايجعله يلقب باللاعب الجوكر".

وأضاف: "بيراميدز لم يتلق أي عروض من الأهلي بشأن رجب بكار، واللاعب لا يفكر فى الرحيل عن النادي، ولذلك جدد عقده مؤخراً".

واختتم: "الزمالك مهتم بضم عمر جابر، ولكن اللاعب مستمر مع بيراميدز، ولن يتم بيعه مثلما يتردد ببعض وسائل الإعلام".

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