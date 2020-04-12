برشلونة يتجه لجناح بايرن ميونيخ

يسعى نادي برشلونة إلى التعاقد مع جناح فريق بايرن ميونيخ الدولي الفرنسي، كينجسيلي كومان خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

ذكرت شبكة " Sports Mall " البريطانية، فإن برشلونة سيوجّه أنظاره نحو التوقيع مع كومان، في حال فشله في ضم لاوتارو مارتينيز أو نيمار جونيور.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق بأن النجم الفرنسي صاحب الـ23 عاماً لا يستبعد الرحيل عن العملاق البافاري، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وخاض كومان مع بايرن ميونيخ 147 مباراة في جميع المسابقات وسجل 30 هدفاً وصنع 33 آخرين.