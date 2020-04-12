Advertisements

برشلونة يتجه لجناح بايرن ميونيخ

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:05 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي

يسعى نادي برشلونة إلى التعاقد مع جناح فريق بايرن ميونيخ الدولي الفرنسي، كينجسيلي كومان خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

 

ذكرت شبكة " Sports Mall " البريطانية، فإن برشلونة سيوجّه أنظاره نحو التوقيع مع كومان، في حال فشله في ضم لاوتارو مارتينيز أو نيمار جونيور.

 

وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق بأن النجم الفرنسي صاحب الـ23 عاماً لا يستبعد الرحيل عن العملاق البافاري، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

 

وخاض كومان مع بايرن ميونيخ 147 مباراة في جميع المسابقات وسجل 30 هدفاً وصنع 33 آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 11 ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أرتورو فيدال يوجه رسالة إلى جماهير بايرن ميونيخ بعد رحيله إلى برشلونة

أهداف مباراة - بايرن ميونيخ 3 × 0 نورنبيرج

ديفيد ألابا عربون مساومة برشلونة ومانشستر سيتي

بايرن ميونيخ يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة

بايرن ميونيخ يعثر على هدفه في برشلونة

كوتينيو يتسبب في فشل انتقال نجم يوفنتوس لبايرن ميونيخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي