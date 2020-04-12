تسجيل 3 حالات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 2،551 حالة، والوفيات 38.

وووفقًا بقناة روسيا اليوم، أكد تاوسين ويسانويوثين، المتحدث الرسمي باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19 إن رجلين تايلانديين يبلغان من العمر 74 و 44 توفيا بهذا الوباء، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.