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دينيس كويد يمتدح سياسة ترامب في مواجهة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

 

قد يكون الوحيد بين نجوم هوليوود المقتنعين بذلك، ولكن النجم دينيس كويد لم يتردد للكشف عن تقديره لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دينيس الشهير بدوره في أفلام عن نهاية العالم أبرزها the day after tomorrow، قال أن الرئيس ترامب يدير الأزمة بنجاح حتى الآن.

وذكر في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة أن دليله على ذلك، أن ترامب يظهر يوميا بالتليفزيون ليخاطب المواطنين، ويطلعهم على المستجدات.

ويطب النجم دينيس كويد على نفسه سياسة العزل الذاتي مع خطيته لورا سوفي، بمنزلهما بمرتفعات هوليوود في القوت الحالي.

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