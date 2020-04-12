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ليدي جاجا نجمة غلاف مجلة InStyle بعدد أبريل

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

 

زينت النجمة ليدي جاجا غلاف مجلة InStyle بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر أبريل الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جلسة التصوير الخاص بجاجا، والتي ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات الوردية من تصميم ماركة أزياء Giambattista Valli.

وفي حوارها مع المجلة، أعلنت ليدي جاجا أن أهم أولوياتها حاليا، تأسيس أسرة لنفسها، بعد الزواج من خطيبها مايكل بولانسكي.

ذلك بعد أن نشرت  النجمة الكبيرة ليدي جاجا بوستر دعائي جديد لألبومها المرتقب الذي لم تكشف عن عنوانه حتى الآن عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، البوستر الخاص بالألبوم، والذي ظهرت به ليدي جاجا متوسطة لدائرة، مستوحاة من مظهر فيروس كورو

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