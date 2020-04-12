Advertisements
بالرغم انتشار فيروس كورونا ..أسرة كارداشيان تستعد للاحتفال بعيد الفصح
الأحد 12/أبريل/2020 - 09:41 ص
أحمد جمال أحمد
في آخر حلقات برنامجهن
الواقعي KUWTK،
أعلن الشقيقات كيم كارداشيان وكايلي جينر عن عملهن على تزيين منازلهن استعدادا
للاحتفال بعيد الفصح.
ونقلت صحيفة ديلي
ميل،لقطات ظهرت بالحلقة، كشفت عن مظاهر استعداد أسرة كارداشيان للعيد، وكيفية
تزيين منازلهن بالبيض الملون أشكال الاحتفال بهذا العيد.
وسبق لأفراد اسرة كارداشيان
اظهار دعمهن للمتضررين من أزمة تفشي كورونا بالولايات المتحدة، بتقدمهن بتبرعات
لمختلف الطبقات.