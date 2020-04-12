بالرغم انتشار فيروس كورونا ..أسرة كارداشيان تستعد للاحتفال بعيد الفصح





في آخر حلقات برنامجهن الواقعي KUWTK، أعلن الشقيقات كيم كارداشيان وكايلي جينر عن عملهن على تزيين منازلهن استعدادا للاحتفال بعيد الفصح.

ونقلت صحيفة ديلي ميل،لقطات ظهرت بالحلقة، كشفت عن مظاهر استعداد أسرة كارداشيان للعيد، وكيفية تزيين منازلهن بالبيض الملون أشكال الاحتفال بهذا العيد.

وسبق لأفراد اسرة كارداشيان اظهار دعمهن للمتضررين من أزمة تفشي كورونا بالولايات المتحدة، بتقدمهن بتبرعات لمختلف الطبقات.

وسبق لكيم كارداشيان تقدمها بتبرعات بقيمة 2 مليون دولار لصالح الجهود الطبية في مواجهة كورونا، مع تخصيصها لمصنعها الخاص بمستحضرات التجميل للمساعدة في ابحاث ايجاد علاج لكورو