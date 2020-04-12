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محمد نجاتي يعود إلى الكوميدىا من خلال مسلسل "يا أنا ياجدو"

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:43 ص
محمد نجاتي
محمد نجاتي
هبة أحمد

يُشارك الفنان محمد نجاتي في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "يا أنا ياجدو"، ويُجسد
خلال الاحداث شخصية كوميدية شكل مختلف عما قدمه من قبل،
حيث أنه يُجسد شخصية رجل يُدعى "برعي" من منطقة شعبية ويحدث بينه وبين الفنان أحمد بدير صراع على المال.


يُشار أن مسلسل"يا أنا يا جدو" سيناريو وحوار فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر،بطولة طارق صبري،أحمد بدير،أحمد سلامة،سارة سلامة،محمد الصاوي،مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح،رنا سماحة،عبد الله مشرف،منير مكرم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نجاتي الدرامية مسلسل "قيد عائلي"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة،
ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رجاء،ميشيل نبيل، بطولة ميرفت أمين،عزت العلايلي، بوسي،صلاح عبدالله،كارولين عزمي،دينا فؤاد.

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