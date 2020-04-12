يوفنتوس يطلب نجم ريال مدريد

أبدى نادي يوفنتوس رغبته في ضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني المعار لآرسنال الإنجليزي.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم السبت، أن سيبايوس ربما يرحل بشكل نهائي عن النادي "الملكي" حيث لا يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في وجوده بالفريق.





واضافت الصحيفة أن اللاعب يرغب في البقاء مع آرسنال، رغم وجود عروض لضمه من الدوري الإسباني وتحديداً من بلنسية وريال بيتيس، بجانب الاهتمام الذي تلقاه من فريق يوفنتوس.





وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لدفع راتب سنوي لسيبايوس يتراوح بين أربعة ملايين وأربعة ملايين و500 ألف يورو لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في بعقد يمتد لثلاثة مواسم.





وذكرت موندو ديبورتيفو"أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو لترك اللاعب، ويبدو أن يوفنتوس هو الوحيد القادر على دفع مثل هذا المبلغ على عكس ارسنال وبلنسية وريال بيتيس.



