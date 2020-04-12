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إلغاء بطولة مونتريال الكندية للتنس

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
قررت السلطات حظر إقامة أي حدث رياضي حتى نهاية أغسطس المقبل على الأقل، وهي الفترة التي تتضمن إقامة هذه البطولة.

ورغم توقف بطولات التنس بشكل مبدئي حتى 12 يوليو المقبل، إلا أن الإجراءات المتخذة من حكومة كيبيك سيحول دون إقامة البطولة في هذا التوقيت.

وأعلنت الرابطة في بيان لها: "كنتيجة للتدابير المفروضة من حكومة كيبيك بحظر إقامة أي حدث رياضي حتى 31 أغسطس 2020، تقرر تأجيل بطولة مونتريال حتى عام 2021".

وتابع البيان: "تؤكد الرابطة أن صحة وأمان الجميع هما الأولوية القصوى، ندرك صعوبة القرار، ونتمنى العودة لمونتريال في 2021".

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