بعد نجاحه.. أبطال مسلسل "قوت القلب" ضيوف "عين" الأربعاء المقبل

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تسضيف الإعلامية شيربن سليمان، ابطال مسلسل "قوت القلب" للنجمة ماجدة زكى، في برنامجها "عين" المذاع عبر فضائيه شاشة الحياة، وذلك يوم الأربعاء الجاري في تمام الساعة ١١ مسآءا







ويكشف فريق عمل مسلسل "قوت القلب" كواليس تصوير العمل التي مازالت مستمرة حتى الآن، كما يتحدث كل منهم عن أصعب المواقف التي حدثت أثناء التصوير.



وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.