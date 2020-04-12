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حصان وفستان أبيض.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة ناهد االسباعي، لجلسة تصوير جديدة مع الحصان، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ناهد، خلال الصور مرتدية "فستانًا دانتيل مفتوح الساق طويل باللون الأبيض وكان شعرها مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق طويل وأسورة".

وعلقت السباعي، على الصور قائلة:"بعض من أعز اصدقائي لا تقل كلمة لي ابدًا لقد حظيت بتجربة جميلة شكرًا لكم".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهورها، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة يا ناهد شخصيتك حلوة" وأضاف آخر"محلاكي قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمالك يجنن قوي".

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