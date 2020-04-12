الهند تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 273

أعلن السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 8356 وعدد الوفيات إلى 273 وشفاء 716 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، رئيس وزراء ولاية دلهي الهندية أرفيند كجريوال، أعلن أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قرر تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا دون أن يحدد المدة الزمنية لذلك.

وقال كجريوال عبر حسابه على موقع "تويتر": "الهند اليوم في وضع أفضل من الكثير من البلدان المتقدمة لأننا بدأنا العزل العام مبكرا، وإذا أوقفنا ذلك الآن فسنخسر كل ما حققناه".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.