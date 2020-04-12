إنجي علاء تكشف كواليس مسلسل "النهاية"

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شاركت السيناريست إنجي علاء، متابعيها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "النهاية"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إنجي، على الصور قائلة:"من كواليس تصوير مسلسل النهاية رمضان ٢٠٢٠ النهاية".





مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي ومحمد العمروسي، ومن المقرر عرضة خلال السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثة حول تقدم التكنولوجيا.





يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة درة، وخالد سليم، وحازم سمير، وأحمد كرارة، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.