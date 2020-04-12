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جواد جعفري ينضم لنجوم فيلم كاران جوهار الجديد "Takht"

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:02 ص
كاران جوهار
كاران جوهار
أحمد رمضان متولي

 

أعلن الممثل الهندي القدير جواد جعفري عن انضمامه لنجوم فيلم Takht للمخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار.


وسبق أن أعلن المخرج الهندي الكبير كاران جوهار، عن صناعة فيلم Takht، الذي يعتبر أضخم مشروع سينمائي سيشارك به في مسيرته الفنية.


ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن المخرج الهندي المخضرم أعلن في حوار نقله الموقع عن أن تصوير الفيلم سيبدأ رسميا في عام 2021 القادم، بعد أن كان مقررا بدأ التصوير خلال عام 2020 الجاري.


وسيشارك في بطولة فيلم Takht كوكبة من نجوم ونجمات بوليوود، أبرزهم عاليا باهات ورانفير سينغ و كارينا كابور وفيكي كوشال وأنيل كابور.

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