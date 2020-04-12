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الكشف عن وجهة لويس سوايز القادمة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أقر لاعب ومدرب بوسطن ريفر، الأوروغواني الدولي السابق سباستيان "لوكو" أبريو، بأنه عرض على مواطنه لويس سواريز، مهاجم برشلونة الانضمام لناسيونال إذا أصبح مدرباً للفريق.

وفي مقابلة مع إذاعة (890) الأوروغوائية، أقر اللاعب السابق بديبورتيفو دي لا كورونيا الإسباني وريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، من بين أندية أخرى، بأنه كان يعتقد بأن لديه "إمكانيات حقيقية" ليصبح مدرب ناسيونال حين استقال المدرب ألفارو جوتيريز في ديسمبر 2019.

وتابع قائلاً حول فكرة عودة سواريز للنادي الأوروجوائي الذي غادر منه إلى أوروبا"عندما كان لويس (سواريز) على وشك القدوم في تلك الأيام، بعد 18 ديسمبر، قلت له " أنظر لوتشو الأمر ليس ملموساً، ولكن قد يكون هناك إمكانية.. كيف تسير الأمور معك؟ ماذا نفعل؟".

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