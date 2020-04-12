رئيس "العربية للتصنيع": سننتج مستلزمات طبية الفترة المقبلة

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن زيارة وزيرة الصناعة إلى الهيئة كانت زيارة مهمة، حيث تم التباحث حول تعميق التصنيع المحلي، ودعم المشروعات التنموية.





وأشار "التراس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الهيئة تصنع فعليا أسرِّة المستفيات والعناية المركزة، فضلا على أنهم سينتجون عدد من المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة.





ونوه رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأن هناك توجه من القيادة السياسية لتوطين الصناعة في مصر من قبل أزمة كورونا، وهو ما يعملون على تنفيذه.



