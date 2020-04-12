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برلماني: مطلوب تحقيق معايير السلامة لحماية العمال وعدم توقف الإنتاج

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:11 ص
النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بالتشديد على جميع الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالإجراءات منها ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات بين المواطنين وفي المشروعات بأنحاء الجمهورية، يعكس حرصه على صحة المصريين، خاصة البسطاء الذين لا يستطيعون شراء كمامات واقية ضد فيروس كورونا، ويحرص على توفير تسهيلات للفقراء.

وأشار زين الدين في بيان له،اليوم الأحد، إلى إيجابية خطوة التنسيق في كافة المحافظات مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع حيث إنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة وفرت كل التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل التي تمكنهم من الحفاظ على قوت العمال وكذلك الحالة الصحية لهم، من خلال عدة إجراءات اقتصادية وصحية، مما يضطرهم إلى الالتزام بها، مؤكدا ضرورة توفير المطهرات اللازمة لحماية العاملين وتوفير الكمامات والجوانتيات وكيفية استخدام المطهرات في جميع المنشات بالمصانع والشركات ومطالبا بمتابعة دورية للتأكد من تنفيذ الإجراءات.

خروج 42 مصابا من مستشفى العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة فى بيانها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

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