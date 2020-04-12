Advertisements

شريف منير يطرح البرومو الأول لمسلسل "ونحب تاني ليه"

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان شريف منير، جمهورة بالبرومو الاول لمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يشارك به السباق الرمضاني القادم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق شريف، على البرومو قائلًا:"رمضان ٢٠٢٠ عَلى نحب تاني ليه ؟رمضان ٢٠٢٠ عَلى CBC".

ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق يا نجم ان شاءالله" وأضاف آخر"كل شئ تقدمه حلو الله يوفقك يارب دائمًا فنان كبير ولك الاحترام والتقدير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عالمي يا فنان".

مسلسل "ونحب تاني ليه"، تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وسوسن بدر وكريم فهمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البرومو الأول

أخبار تهمك

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. موقف الزمالك من إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ ساعتين

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يحرم الأهلي من بديل فتحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بصورة من كواليس"ونحب تاني ليه"

وفاء عامر تطرح البرومو الأول لمسلسل "بنات موسى"

سعد الصغير يكشف كواليس مسلسل"ولاد إمبابة"

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز

حسن الرداد يطرح البرومو الأول لمسلسل "شاهد عيان"

فضل شاكر يطرح برومو "بتوحشيني"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي