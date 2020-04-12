شريف منير يطرح البرومو الأول لمسلسل "ونحب تاني ليه"

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شارك الفنان شريف منير، جمهورة بالبرومو الاول لمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يشارك به السباق الرمضاني القادم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق شريف، على البرومو قائلًا:"رمضان ٢٠٢٠ عَلى نحب تاني ليه ؟رمضان ٢٠٢٠ عَلى CBC".



ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق يا نجم ان شاءالله" وأضاف آخر"كل شئ تقدمه حلو الله يوفقك يارب دائمًا فنان كبير ولك الاحترام والتقدير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عالمي يا فنان".



مسلسل "ونحب تاني ليه"، تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وسوسن بدر وكريم فهمي.



