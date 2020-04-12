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فيروس كورونا يتسبب في تأجيل طرح فيلم سلمان خان الجديد

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:16 ص
سلمان خان
سلمان خان
أحمد جمال أحمد

سفيروس كورونا في توجيه ضربات لصناعة السينما ببوليوود، وكان آخر ضحاياه فيلم Radhe الجديد للنجم الكبير سلمان خان.


وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن الفيلم الجديد كان مقررا طرحه بصالات العرض الهندية بحلول يوم 22 من شهر مايو المقبل، غير أن تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا دفعت منتجي الفيلم لتأجيله لأجل غير مسمى.


وسيشهد الفيلم Radhe  لم شمل النجم سلمان خان، بالنجمة الكبيرة ديشا باتاني، التي شاركته من قبل في بطولة فيلم Bharat.


وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتغيب بها النجم سلمان خان عن طرح فيلم في موسم عيد الفطر منذ أكثر من 10 سنوات، الذي يتفائل به النجم الكبير.

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