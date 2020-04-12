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مفاجأة.. موقف الزمالك من إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك عن موقف نادي الزمالك من الموافقة على إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم ومنحه للأهلي بسبب فيروس كورونا ولكن بشروط.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة "الزمالك" تعليقا على طلب النادي بإلغاء الدوري: "نادي الزمالك لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق، وليس له علاقة بطلب إلغاء الدوري ولم يتطرق إلى هذا الأمر".

وتابع: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".

وأنهى يحيى حديثه قائلا: "نادي الزمالك طالب فقط بأن يعلم مصير مسابقة الدوري في نهاية شهر أبريل الجاري، هذا ما طالبت به إدارة القلعة البيضاء، لمعرفة مصير المسابقة ومصير الأجهزة الفنية ومصير اللاعبين الذين يتقاضون ملايين من الفريق".

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