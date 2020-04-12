برلماني: التسويق الإلكتروني ينقذ شركات القطاع العام من أزمة كورونا

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن التطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية أصبحت المحور الأساسي في مبيعات عدد من الشركات في قطاع الأعمال العام في مصر.





وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن التطبيقات الإلكترونية والمنصات التجارية أصبحتا من أهم الأدوات التي تستخدمها شركات التجارة في ظل أزمة كورونا، التي منعت كثيرين من التسوق على أرض الواقع، وكذلك مع التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا سهل كثيرًا من التواصل مع المستهلك ما ساهم في زيادة المبيعات.





وأشار إلى أهمية المنصات الإلكترونية التسويقية، وإلى أن 47.3% من سكان العالم يقومون بعملية الشراء عبر الإنترنت في 2018، وبالتالي هذه النسبة تؤكد أن عمليات الشراء من خلال الإنترنت تتزايد بشكل كبير، بل إن هذه النسبة زادت في عام 2020.





وتابع أن شركات قطاع الأعمال توجهت بقوة إلى التسويق الإلكتروني خاصة في ظل إطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة لها.





ونوه بأن الحكومة تأكدت من أهمية التجارة الإلكترونية في الترويج للصناعات الوطنية المصرية من خلال منصات رقمية تساهم في الترويج الإلكتروني، ما يساهم في انتشار المنتج المصري، من خلال عرضه على تلك المنصات الرقمية الجديدة، وساهمت التطبيقات الإلكترونية في تنشيط مبيعات عدد كبير من الشركات الحكومية في ظل التوجه إلى مشاركة القطاع الخاص.



