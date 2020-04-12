ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وفرضت السلطات الإسرائيلية، إغلاق تام على أربعة أحياء في القدس غالبية قاطنيها من الحريديم، وسيدخل القرار حيز التنفيذ ظهر اليوم، وينتهي في عيد الفصح (15 أبريل).

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.