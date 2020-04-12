سوسيداد يتحدي على كورونا على طريقة ريال مدريد وبرشلونة

يستعد فريق ريال سوسييداد لأن يصبح أول فريق إسباني يستأنف تدريباته، بعد توقفها بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.





وضع سوسييداد سلسلة من التدابير الاحترازية التي تدخل دائرة التنفيذ بدءاً من بعد غد الثلاثاء، الذي قد يشهد أول حصة تدريبة للفريق الإسباني منذ الانقطاع عن التدريبات الشهر الماضي.





وسيتم السماح للاعبين بالتدريب في مجموعات صغيرة في وجود الطاقم الطبي للفريق.





ولن تزيد المجموعة الواحدة عن لاعبين أو ثلاثة لاعبين، في ظل حالة القلق المستمرة في أنحاء العالم، فيما يتعلق بجائحة كورونا.





ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان سوسييداد عن توصله لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول بشأن خفض رواتبهم بنسبة 20%.





وذكر النادي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني: "توصلنا لاتفاق مع لاعبي الفريق على تخفيض رواتبهم بنسبة 20% إذا لم يستأنف النشاط، و5% إذا استكملت المنافسات".





وجاء في البيان: "يساعدنا هذا الاتفاق مع اللاعبين على تجنب الإجراءات الصادمة لبقية الموظفين، ويساعد على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة في مواجهة انخفاض الإيرادات".