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سؤال برلماني للأوقاف عن آليات تدريب القائمين على دفن ضحايا كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:22 ص
الدكتورة مي البطران
الدكتورة مي البطران
دينا إبراهيم
تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن ما هي الضوابط الإجرائية والاحترازية التي قدمتها الوزارة للقائمين علي مراسم الدفن من عمليات تدريب للحفاظ علي سلامتهم، لافتةً أن طريقة الدفن عبارة عن تغسيل وتكفين ودفن وهذا يعني ملامسة المتوفي مما يعرض الشخص القائم بهذه الاجراءات للعدوي.

وأوضحت "البطران" في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأهالي ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع جثامين ذويهم وذلك لعدم وجود توعية، مشيرةً أن تكرار الحالات التي تجد مشكلة في دفن ذويها اصبحت أزمة في مختلف المحافظات مثل "الدقهلية وبورسعيد".

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه وفق للموقع الرسمي لدار الافتاء فيما يتعلق بضوابط إجراءات الدفن وتصريحات وزيرة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية لم يحدث تدريب للقائمين علي التغسيل والتكفين والدفن بما يمنع تفشي انتشار ونقل العدوي، لذا تدريب القائمين علي الغُسل والدفن علي الطريقة السليمة، وشرح كيفية التعامل مع المتوفين بوباء كورونا، ضرورة مُلحة، خاصة وأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من المتوفي إلي الشخص السليم.

واقترحت "البطران" أنه لابد من التنسيق بين الوزارات المعنية وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها مع اهالينا الشهداء المتوفين بالمرض اللعين.

خروج 42 مصابا من مستشفى العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة فى بيانها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

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مستشفيات العزل دفن ضحايا كورونا تغسيل وتكفين بوابة الفجر الفجر الأوقاف

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