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أسعار اللحوم في السوق المحلي اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:20 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم  اليوم الأحد 12-4-2020 في السوق المحلى بعدما شهدت ارتفاعها طفيفا خلال الأسبوع الماضي بسبب قلة المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل توجه الناس لشراء احتياجتهم خلال فترة التدابير الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-4-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

 
وبحسب شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية فتراوح سعر كيلو الكندوز بين 140 و150 جنيها مقابل 120 و130 جنيها، وسعر كيلو الجملي والجاموسي 120 جنيها مقابل 100 جنيه.

من جانبه أشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو. 

وأوضح الوزير أن أول شحنة للفراخ المجمدة التى تم طلبها من 6 أسابيع  وتضم 5 ألاف طن والكميات تم استلامها بالأمس، موضحا أن أسعار الدواجن لا تزيد عن 37 جنيه للفراخ، وأن البقوليات مثل الفول والعدس متوفرة، خاصة أنه الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير البقوليات. 



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