برلماني يشيد بمبادرة القروض الاستثنائية: تنقذ المشروعات الصغيرة

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، تضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشاد النائب في بيان اليوم الأحد، بمبادرة القروض الاستثنائية التي أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة.





وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة هو أحد القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل خاصة أنه من ضمن القطاعات كثيفة التشغيل، ويستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة غير المدربة أو التي ليست لديها خبرة كبيرة في السوق أو ليس لديها من التأهيل أو التدريب.





وأضاف أنه من الآثار السلبية لظهور كورونا في مصر، هو انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، وبذلك يحافظ القرض على الاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها وحماية العمالة من التسريب.





وطالب، بوجود لجنة مسئولة عن أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغرة في مصر تضم في عضويتها متخصصين في المشروعات الصغيرة، لاستمرار دعم ذلك القطاع بشكل دائم.



