سعد الصغير عن مسلسله "ولاد إمبابة": "هنغير المود ونضحك مع بعض"

Advertisements

أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته الكبيرة بعرض مسلسله الرمضاني الجديد"ولاد إمبابة" على قناة "النهار"،مُوضحًا أنه سينال اعجاب الجمهور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر سعد الصغير صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق على الصورة قائلًا :"توكلنا علي الله، رمضان2020،ولاد إمبابة علي قناة النهار،يارب اكرمنا واجعل بلدنا فيها الخير وبإذن الله المسلسل هيعجبكو في إطار كوميدي وقصة هتعجبكو جدًا،نقدر نطلع من الأزمة دي ونغير شوية مود ونضحك مع بعض في رمضان بإذن الله".





يُشار أن مسلسل"ولاد إمبابة "، والمسلسل بطولة فريدة سيف النصر،سمير غانم،لطفى لبيب،أحمد شيبة،شمس،نادر أبو الليف،برلنتي فؤاد،عبد الله مشرف،مراد فكري، محمود فارس،مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي،هاني الأسمر،إسماعيل فرغلي،محمد فاروق شيبه،أوكا وأورتيجا، يسرا المسعودي، وهة من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكي، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.