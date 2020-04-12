Advertisements

برلماني: التنمر من جيش مصر الأبيض جهل مبالغ فيه

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:29 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالرغم من احتفاء مؤسسات الدولة بجهود الأطقم الطبية في مكافحة جائحة «كورونا»، وتوجيه التحية لهم بشكل متواصل على شاشات التلفاز، ووصفهم بـ«الجيش الأبيض»، إلا أنه ظهر على المستوى الشعبي وقائع تنمر ضد الأطباء وإن كانت على مستوى محدود.

وأوضح بركات في بيان له، اليوم الاحد، أن هذه الوقائع مؤسفة وتنم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه، فهم لا يعلمون الإجراءات المتخذة مع الأطباء لحمايتهم وحماية ذويهم، حيث يتم عزل ذاتي لأي شخص داخل المستشفى خالط مريض، كما يتم إجراء له التحاليل اللازمة.

وأشار إلى أن التنمر من الأطباء يرجع إلى الخوف من عملهم بإحدى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، وبسبب القلق الزائد والخوف المرضي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –١٩"، مطالبًا بدعم المواطنين لجهود الأطباء في معركة الوطن ضد كورونا.

خروج 42 مصابا من مستشفى العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة فى بيانها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولًا بأول، تم عقد اجتماع اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل بوابة الفجر الفيروس كورونا الفجر الجيش الأبيض التنمر

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 13 ساعة

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ ساعتين

تعليق قوي من إعلامي على قرار النيابة الكويتية بشأن إساءة "البغيلي" لمصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

بيراميدز يحرم الأهلي من بديل فتحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع الأطقم الطبية بـ4 من مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس"

أديب: "دلعوا الأطباء.. لسه المشوار طويل"

أديب يهاجم المتنمرين بالأطباء: "دول طينة تانية"

"الصحة" عن "كورونا": مصر أقرب للسيناريو المتبع في اليابان

الصحة ترد على ارتفاع نسبة الوفيات في مصر بسبب الكورونا

"الإفتاء" ترد على الاستهزاء بمرضى فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي