برلماني: التنمر من جيش مصر الأبيض جهل مبالغ فيه

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالرغم من احتفاء مؤسسات الدولة بجهود الأطقم الطبية في مكافحة جائحة «كورونا»، وتوجيه التحية لهم بشكل متواصل على شاشات التلفاز، ووصفهم بـ«الجيش الأبيض»، إلا أنه ظهر على المستوى الشعبي وقائع تنمر ضد الأطباء وإن كانت على مستوى محدود.





وأوضح بركات في بيان له، اليوم الاحد، أن هذه الوقائع مؤسفة وتنم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه، فهم لا يعلمون الإجراءات المتخذة مع الأطباء لحمايتهم وحماية ذويهم، حيث يتم عزل ذاتي لأي شخص داخل المستشفى خالط مريض، كما يتم إجراء له التحاليل اللازمة.





وأشار إلى أن التنمر من الأطباء يرجع إلى الخوف من عملهم بإحدى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، وبسبب القلق الزائد والخوف المرضي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –١٩"، مطالبًا بدعم المواطنين لجهود الأطباء في معركة الوطن ضد كورونا.





خروج 42 مصابا من مستشفى العزل





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.





وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت الوزارة فى بيانها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.



