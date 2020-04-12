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لطيفة تطلق مبادرة "ادعم الغلابة"

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أطلقت الفنانة لطيفة التونسية، مبادرة جديدة عنوان "ادعم الغلابة" للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، واعلنت عن ذلك من خلال مشاركة جمهورها بالبوستر الرئيسي للمبادرة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة، على البوستر قائلة:"ادعم الغلابة ادعم العمالة غير المنتظمة في ازمة كورونا للتبرع صندوق تحيا مصر على حساب رقم ٠٣٧٠٣٧".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، ألبوم "اقوى واحدة"، وكان يتضمن مجموعة كبيرة من الأغاني منهم أغنية "ما تقربليش، ومابكرهوش، وملكة بيك، وانت ياه، وخاصمني ماشي، وكن جميلًا، ودمرت اللي ما يدمر، وأفوى واحده، وانا عشت عمري".

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