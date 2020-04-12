ذا ويكند يكشف كيف احتفل بعيد ميلاده الثلاثين

في حوار جديد له مع مجلة Variety، كشف المغني الكندي الشاب عن الطريقة التي احتفل بها بعيد ميلاده الثلاثون، والتي حرص على أن تكون أكثر تميزا من أي عيد ميلاد آخر له.





وقال زا ويكند في حواره الذي نقلت صحيفة ديلي ميل جانبا منه، أن النجم الكبير جيم كاري قضى برفقته يوم احتفاله بعيد ميلاده وشاركه الاحتفال بجانب مجموعة من أصدقائه المقربين.





واعترف زا ويكند أن يعتبر النجم جيم كاري، بطل لطفولته، كونه من اكثر الفنانين الكنديين الذين رغب في ان يحذو حذوهم ويحقق نجاحا مشابها لما حققوه.





وكشف أن تعلقه بجيم كاري، يأتي بفضل والدته التي كانت تصطحبه لمشاهدة أفلامه في فترة طفولته مما زاد من تعلقه ب