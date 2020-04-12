تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الأحد، 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت أنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.