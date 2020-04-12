ابحاث الصف الثاني الاعدادي 2020 المطلوبة واسماء موضوعات المشروعات البحثية من وزارة التربية والتعليم

ابحاث الصف الثاني الاعدادي | تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020، أسماء موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الثاني الاعدادي.













1- تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية





التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول، و في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:





- استعرض كيفية استخدام التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة بما فيها الموجات الصوتية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها، وزراعة المحاصيل الموسمية طوال العام.





- خطط لمشروعًا يستخدم التكنولوجيا في مجال الزراعة أو مجال الموجات الصوتية، وبيان لفوائد المشروع للمجتمع مع الاستعانة بما درسته في مجال الرياضيات للتعبير عن أحد جوانب مشروعك البحثي.





- صمم بوستر مستخدمًا الأشكال الهندسية التي درستها يوضح أثر التكنولوجيا في حياتنا، باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية تخيل أنك مسئول عن إدارة موارد وثروات الوطن العربي واكتب المشكلات التي تواجه الوطن العربي فيما يخص هذه الموارد في المجالات المختلفة وجهود الدول في الحفاظ عليها ثم اقترح حلا لإحدى هذه المشكلات معتمدا على استخدام التكنولوجيا.





2- الزيادة السكانية والأمن الغذائي





للزيادة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية، ولها علاقة وطيدة بالأمن الغذائي، و في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:





- توضيح العلاقة بين الزيادة السكانية والأمن الغذائى مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامي لـتأمين الغذاء للسكان، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان.





- كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل المشكلة الزيادة السكانية.





- البحث فى المقادير الجبرية واستخداماتها فى حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث.





- الاستعانة بما درسته فى الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية.





- كتابة مقال قصير باللغة العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعك المحيط بك عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم قم بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الأجنبية.





3- البيئة

تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل، في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:





- تباين الموجات الصوتية وآثرها السلبية والإيجابية على البيئة.





- بعض المشكلات التي يتعرض لها الوطن العربي وكيفية التغلب عليها باستخدام التكنولوجيا.





- توظيف الأشكال الهندسية المختلفة المستخدمة فى صناعة السيراميك وحساب محيط ومساحة كل شكل بأبعاد مناسبة.





- كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات للحفاظ على البيئة.





- الاستعانة بما درسته فى مجال الرياضيات للتعبير حسابي ً ا أو بيانيا عن أحد جوانب مشروعك البحثى.



