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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات أول جلسة في الأسبوع

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم االأحد أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مع تراجع نسبي لمبيعات الأجانب والعرب وترقب ضخ المركزي سيولة مالية بالأسهم القائدة مع بدء تفعيل مبادرة الـ 20 مليار جنيه لدعم البورصة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 200 مليون جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 553.4 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10338.4 نقطة، وارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل  عند مستوى 1046.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 1064.3 نقطة.ة.

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