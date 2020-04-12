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نانسى عجرم:"يارب نطلب منك تخلصنا وتخلص العالم من الظروف الصعبة"

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

حرصت الفنانة نانسي عجرم على الاحتفال بعيد الفصح،راجية من الله أن يخلص العالم من أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".


كتبت نانسي عجرم تغريدة قالت فيها:"يا رب بهالعيد منطلب منك تخلصنا وتخلص العالم من الظروف الصعبة يلى عم تمرق علينا،وتحمينا وتعطينا قوّة أمل ببكرا يرجع يجمعنا بالناس اللى منحبن،ونعيش الحياة بأبسط تفاصيلها الحلوة،فصح مجيد".

وفى سياق آخر، تقوم الفنانة نانسي عجرم بغناء التتر الخاص بمسلسل "سكر زيادة"،المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل،والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

والجدير بالذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي،وهو بطولة نادية الجندي، هالة فاخر،نبيلة عبيد،سميحة أيوب بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي،مصطفى أبو سريع،روجينا، بيومى فؤاد، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد،هيفاء وهبى.

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