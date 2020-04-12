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إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الأحد، تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت السلطات الصحية الإندونيسية، في وقت سابق أكبر قفزة يومية في الإصابات بفيروس كورونا منذ الإعلان عن الحالات لأول مرة في الشهر الماضي، مع وصول 337 حالة جديدة إلى إجمالي 3293 حالة.

 

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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